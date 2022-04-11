ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військові РФ у соцмережах використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ, - СБУ

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 14:07
Військові РФ у соцмережах використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти через соцмережі використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, батьків закликають бути пильними щодо переписок та контактів своїх дітей у соцмережах.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Окупанти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Також у Луганській області двоє російських солдатів діяли не через соцмережі, а напряму запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, але окупанти сказали, що він малолітній та нічого за це не буде.

Однак, завдяки українським силовикам хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Повідомляється, що наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках - з 14 років.

Раніше ми повідомляли, що окупанти відмовляються йти в наступ та скаржаться, що їх кинули напризволяще.

Також ми писали, що СБУ викрила ботоферму РФ, яка здійснювала кібератаку на державні інформресурси.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни