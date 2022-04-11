Оккупанты отказываются идти в наступление и жалуются, что их бросили на произвол судьбы, - СБУ
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупантов. В частности, на этот раз российский оккупант отказываются идти в наступление и жалуются, что не хотят быть "фаршем" в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Военный из Краснодарского края во время разговора с мамой рассказал, что ушел с передовой и отказался выполнять поставленные задачи.
Он сказал, устал сидеть и смотреть как по ним лупят украинские бойцы. Поэтому он решил отказаться воевать. Однако ему пригрозили уголовной ответственностью и тем, как он будет смотреть в глаза родным и будущим детям.
На что оккупант ответил, что не хочет быть "фаршем". Мать его всячески старается поддержать.
"И мне п***й. Главное, чтобы ты был жив. Я прекрасно смотреть в глаза. Мне нужен живой сын", - сказала женщина.
Также оккупант рассказал, что из 150 человек 130 уже отказались идти в новое наступление. А все потому, что никто не хочет повторить судьбу "смертного полка", который потому так и называется, потому что почти никто не выжил.
Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила ботоферму РФ, которая осуществляла кибератаку на государственные информресурсы.
Также мы писали, что СБУ перехватила новый разговор, где оккупанты называют войну адом для себя.
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