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Военные РФ обстреляли города в Луганской области: повреждено 16 домов, отсутствует вода и газ

Российские оккупанты обстреляли города в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты из различных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Тошковцам. В результате повреждены 16 домов, магистральный газопровод и область находится без воды и газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Враг повредил 16 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов.

Также один человек в Рубежном получил ранения и четверых спасли из-под завалов.

Кроме того, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перейти на жилой сектор, однако благодаря работникам ГСЧС никто не пострадал.

Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. В частности, без газа остались Северодонецк и прилегающие населенные пункты, а это примерно 60 тысяч абонентов.

Отмечается, что в целом без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонентов), из них 30 полностью и 6 частично.

К тому же вода отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске.

Российские оккупанты обстреляли города в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что эвакуационный автобус из Лисичанска снова попал под обстрел оккупантов.

Также мы писали, что оккупанты из "Градов" обстреляли Горное, есть раненая.

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