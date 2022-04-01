Эвакуационный автобус из Лисичанска снова попал под обстрел оккупантов
В Лисичанске российские оккупанты в очередной раз обстреляли эвакуационный автобус, обошлось без пострадавших. При этом сегодня все же удалось вывезти рекордное количество мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Договариваться с русскими, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало вновь в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
По его словам, все люди были доставлены к железнодорожным вокзалам.
"Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей - около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", - подчеркнул Гайдай.
Фото: эвакуационный автобус из Лисичанска снова попал под обстрел оккупантов (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Напомним, лишь недавно в Лисичанске автобус для эвакуации попал под обстрел российско-оккупационных войск.
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