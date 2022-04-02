Військові РФ обстріляли міста у Луганській області: пошкоджено 16 будинків, відсутня вода та газ

Ворог пошкодив 16 об’єктів, з яких 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків.

Також одна людина в Рубіжному отримала поранення та чотирьох врятували з-під завалів.

Окрім того, у Кремінній після обстрілів загорівся ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак завдяки працівникам ДСНС ніхто не постраждав.

Поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Зокрема, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти, а це приблизно 60 тисяч абонентів.

Зазначається, що загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонентів), з них 30 повністю та 6 частково.

До того ж вода відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

Російські окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)