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Военные разбили вражеские подразделения на Николаевском направлении

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Суббота 19 марта 2022 21:34
Военные разбили вражеские подразделения на Николаевском направлении Фото: военные разбили вражеские подразделения на Николаевском направлении (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Российское подразделение, которое было укомплектовано за счет мобилизации, на Николаевском направлении понесло значительные потери. За двое суток ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Нарушая Римский устав и Женевскую конвенцию, Российская Федерация продолжает принудительную мобилизацию среди населения на временно оккупированной территории Донецкой области.

"За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованные откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины " - пишет пресс-служба.

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