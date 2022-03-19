Военные разбили вражеские подразделения на Николаевском направлении
Российское подразделение, которое было укомплектовано за счет мобилизации, на Николаевском направлении понесло значительные потери. За двое суток ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Нарушая Римский устав и Женевскую конвенцию, Российская Федерация продолжает принудительную мобилизацию среди населения на временно оккупированной территории Донецкой области.
"За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованные откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины " - пишет пресс-служба.
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