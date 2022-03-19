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Військові розбили ворожі підрозділи на Миколаївському напрямку

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Субота 19 березня 2022 21:34
Військові розбили ворожі підрозділи на Миколаївському напрямку Фото: військові розбили ворожі підрозділи на Миколаївському напрямку (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Російський підрозділ, який був укомплектований за рахунок мобілізації, на Миколаївському напрямку зазнав значних втрат. За дві доби ЗСУ ліквідували більше 200 окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Порушуючи Римський статут і Женевську конвенцію, Російська Федерація продовжує примусову мобілізацію серед населення на тимчасово окупованій території Донецької області.

"За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України"- пише пресслужба.

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