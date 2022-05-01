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Военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области: названо направление

Фото: военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Запорожской области имеют возможность попасть на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Военное командование приняло решение об открытии "зеленого" коридора в этом направлении в воскресенье, 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"1 мая 2022, с 10:00 до 15:00 будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

При этом командование Сил обороны просит следить за ситуацией безопасности, ведь "в случае ее смены коридор будет закрыт".

Как сообщалось, после вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили. Вывоз людей возобновят после проверки маршрута на безопасность.

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