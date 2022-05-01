Військові відкрили "зелений" коридор на Запоріжжі: названо напрямок

У мешканців Запорізької області є можливість потрапити на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Військове командування прийняв рішення про відкриття "зеленого" коридору у цьому напрямку у неділю, 1 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
"1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться в повідомленні.
При цьому, командування Сил оборони просить стежити за безпековою ситуацією, адже "у разі її зміни коридор буде закрито".
Як повідомлялось, після вчорашнього обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганській області евакуацію з населеного пункту призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.