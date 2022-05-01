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Військові відкрили "зелений" коридор на Запоріжжі: названо напрямок

Фото: військові відкрили "зелений" коридор на Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У мешканців Запорізької області є можливість потрапити на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Військове командування прийняв рішення про відкриття "зеленого" коридору у цьому напрямку у неділю, 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться в повідомленні.

При цьому, командування Сил оборони просить стежити за безпековою ситуацією, адже "у разі її зміни коридор буде закрито".

Як повідомлялось, після вчорашнього обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганській області евакуацію з населеного пункту призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку.

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