Военные облигации можно будет купить через "Дію": правительство утвердило постановление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

По его словам, военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наш бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.

"Сегодня на заседании правительства мы утвердили постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно приобрести военные облигации через "Дію"", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и купить их, чтобы поддержать обороноспособность Украины.