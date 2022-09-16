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Військові облігації можна буде придбати через "Дію": уряд затвердив постанову

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П'ятниця 16 вересня 2022 17:34
Військові облігації можна буде придбати через "Дію": уряд затвердив постанову Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів затвердив постанову, що дозволить повнолітнім громадянам України купувати військові облігації через додаток "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, військові облігації стали одним із важливих інструментів фінансування Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України наш бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень.

"Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію"", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів викупить військові облігації Кабміну на 150 млн гривень.

У вересні Нацбанк викупив військові облігації уряду ще на 15 млрд гривень.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Дія
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