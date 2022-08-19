UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные объекты в Белгороде – законные цели для Украины, - западная разведка

Фото: военные объекты в Белгороде являются законными целями для ВСУ (euroradio.fm)
Автор: Константин Широкун

Военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями, к тому же они не угрожают территориальной целостности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ITN Эммы Барроуз.

Представитель западной разведки также отметил, что нельзя исключать атак на военные объекты в российском тылу и в будущем.

Неназванный источник также подчеркнул, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.

"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей", - добавил он.

Взрывы в Белгороде

Ранее мы писали, что 18 августа в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах объявили эвакуацию.

Также напомним, что в начале июля в Белгороде прозвучало несколько взрывов, которые могли произойти из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину