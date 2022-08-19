Военные объекты в Белгороде – законные цели для Украины, - западная разведка

Военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями, к тому же они не угрожают территориальной целостности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ITN Эммы Барроуз.

Представитель западной разведки также отметил, что нельзя исключать атак на военные объекты в российском тылу и в будущем.

Неназванный источник также подчеркнул, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.

"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей", - добавил он.