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В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами: проводится эвакуация

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Россия, Четверг 18 августа 2022 20:48
В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами: проводится эвакуация Иллюстративное фото: в Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 18 августа, в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах началась эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние", - написал Гладков.

По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы, причину пожара установят позже.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили вышку связи на территории России. Для высокотчного удара был задействован дрон-камикадзе.

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