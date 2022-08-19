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Військові об'єкти в Бєлгороді - законні цілі для України, - Західна розвідка

Фото: військові об'єкти в Бєлгороді є законними цілями для ЗСУ (euroradio.fm)
Автор: Константин Широкун

Військові об'єкти в Бєлгороді є для української армії законними цілями, до того ж вони не загрожують територіальній цілісності Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ITN Емми Барроуз.

Представник Західної розвідки також зазначив, що не можна виключати атак на військові об'єкти в російському тилу і в майбутньому.

Неназване джерело також підкреслило, що не бачить зменшення кількості вибухів на території РФ і в тимчасово окупованих українських регіонах.

"Я вважаю, що ми побачили Епіцентр цих подій. Такі атаки з боку України стали можливі завдяки поєднанню двох факторів: неймовірно сміливих людей і нових технічних можливостей", - додав він.

Вибухи в Бєлгороді

Раніше ми писали, що 18 серпня в Бєлгородській області почалася пожежа на складі з боєприпасами. У кількох селах оголосили евакуацію.

Також нагадаємо, що на початку липня у Бєлгороді пролунало кілька вибухів, які могли статися через неузгодженість дій російських ракетників і ППО.

Як повідомлялося, раніше влада Бєлгорода заявила, що в результаті нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.

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