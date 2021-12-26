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Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

Автор: Наталья Скороход

Военные Мьянмы напали на деревню Мо Со недалеко от поселения Хпрусо в провинции Кая. В результате погибли десяти мирных жителей, в числе которых женщин и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Военные Мьянмы окружили деревню Мо Со, обстреляли мирных жителей и подожгли их тела. В результате более 30 человек погибли, включая детей и женщин.

В соцсетях появились фотографии, на которых видны обугленные тела погибших. Более 30 человек сгорели в трех автомобилях.

Напомним, что жители Мьянмы массово бегут в Таиланд, спасаясь от военных. В основном это коренные народы.

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Мьянма