Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

Военные Мьянмы напали на деревню Мо Со недалеко от поселения Хпрусо в провинции Кая. В результате погибли десяти мирных жителей, в числе которых женщин и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Военные Мьянмы окружили деревню Мо Со, обстреляли мирных жителей и подожгли их тела. В результате более 30 человек погибли, включая детей и женщин.
В соцсетях появились фотографии, на которых видны обугленные тела погибших. Более 30 человек сгорели в трех автомобилях.
Напомним, что жители Мьянмы массово бегут в Таиланд, спасаясь от военных. В основном это коренные народы.