Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

Военные Мьянмы окружили деревню Мо Со, обстреляли мирных жителей и подожгли их тела. В результате более 30 человек погибли, включая детей и женщин.

В соцсетях появились фотографии, на которых видны обугленные тела погибших. Более 30 человек сгорели в трех автомобилях.