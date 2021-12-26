Військові М'янми оточили і обстріляли село: загинули десятки жителів

Воєнний М'янми напали на село Мо Со недалеко від поселення Хпрусо в провінції Кая. В результаті загинули десяти мирних жителів, серед яких жінки та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Військові М'янми оточили село Мо Со, обстріляли мирних жителів і підпалили їх тіла. В результаті понад 30 людей загинули, включаючи дітей і жінок.
У соцмережах з'явилися фотографії, на яких видно обвуглені тіла загиблих. Понад 30 людей згоріли в трьох автомобілях.
Нагадаємо, що жителі М'янми масово біжать до Таїланду, рятуючись від військових. В основному це корінні народи.