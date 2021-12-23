Более 4 тысяч жителей Мьянмы бежали в Таиланд за неделю

Около 4200 сельских жителей Мьянмы бежали через границу в Таиланд за последнюю неделю. Это произошло в результате военных действий между представителями этнических меньшинств и правительственными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Представитель министерства обороны Таиланда генерал Конгчеп Тантраванич сообщил, что более 2500 человек бежали в Таиланд из территории, принадлежащей этническому меньшинству карен.

Обычно, когда происходят такие инциденты, сельским жителям разрешается оставаться в Таиланде на несколько дней, а затем их возвращают в Мьянму.

Карены - одно из нескольких этнических меньшинств, которые десятилетиями боролись за большую автономию от центрального правительства Мьянмы. Бои между двумя сторонами носят периодический характер, но усилились после того, как в феврале военные захватили власть.

Тантраванич сообщил, что в период с 16 по 21 декабря через реку Моэй в Таиланд из-за столкновений между правительством Мьянмы и этническими силами каренов переправилось 4 216 жителей деревни. Из низ 861 человек вернулся назад, а 3355 человек нашли убежище в районе Мае Сот в западной пограничной провинции Так.

Т ерритория, где укрываются жители Мьянмы, закрыта в качестве меры предосторожности из-за распространения COVID-19, и все бежавшие проходят тестирование.