В Мьянме автомобиль военных протаранил толпу протестующих, минимум пять погибших
Фото: в Мьянме автомобиль военных протаранил толпу протестующих (Getty Images)
Пять человек погибли в ходе акций протеста против военного режима в Мьянме. Инцидент произошел в Янгоне в воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Движения гражданского неповиновения.
5 декабря, когда, по всей видимости, армейский автомобиль на большой скорости врезался в группу демонстрантов.
По свидетельству очевидцев, после инцидента солдаты открыли огонь по протестующим. Задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим. "Каждый день мирные люди в Мьянме становятся объектами преступлений против человечности", - говорится в заявлении пресс-секретаря подпольного правительства национального единства.
Ранее мы писали, про переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей.