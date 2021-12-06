В Мьянме автомобиль военных протаранил толпу протестующих, минимум пять погибших

Пять человек погибли в ходе акций протеста против военного режима в Мьянме. Инцидент произошел в Янгоне в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Движения гражданского неповиновения.

5 декабря, когда, по всей видимости, армейский автомобиль на большой скорости врезался в группу демонстрантов.

По свидетельству очевидцев, после инцидента солдаты открыли огонь по протестующим. Задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим. "Каждый день мирные люди в Мьянме становятся объектами преступлений против человечности", - говорится в заявлении пресс-секретаря подпольного правительства национального единства.