Военные в Мали закрыли границы и ввели комендантский час

Военные власти в Мали закрыли границы и ввели комендантский час в стране. Такое решение было принято после отставки временного президента и премьер-министра.
Об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.
Как отмечает издание, комендантский час действует по всей стране с 20:00 до 06:00 по местному времени. Аэропорт Бамако и сухопутные пограничные переходы уже закрыты.
Такие меры военными властями были приняты в связи с политическим кризисом, который возник в Мали после ареста 24 мая временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Они были помещены поместив на армейскую базу возле столицы страны Бамако.
Сутки спустя вице-президент Ассими Гоита объявил, что лишил их всех полномочий. На следующий день один из советников Гоиты заявил, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты.
На ситуацию в Мали отреагировали в ООН, Африканском и Европейском союзе, США, Германии и Великобритании. Военных призвали немедленно освободить политиков, назвав произошедшее попыткой насильственного захвата власти.
Напомним, временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.
Отметим, президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.