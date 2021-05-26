Военные в Мали закрыли границы и ввели комендантский час

Военные власти в Мали закрыли границы и ввели комендантский час в стране. Такое решение было принято после отставки временного президента и премьер-министра.

Как отмечает издание, комендантский час действует по всей стране с 20:00 до 06:00 по местному времени. Аэропорт Бамако и сухопутные пограничные переходы уже закрыты.

Такие меры военными властями были приняты в связи с политическим кризисом, который возник в Мали после ареста 24 мая временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Они были помещены поместив на армейскую базу возле столицы страны Бамако.

Сутки спустя вице-президент Ассими Гоита объявил, что лишил их всех полномочий. На следующий день один из советников Гоиты заявил, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты.