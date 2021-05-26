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Военные в Мали закрыли границы и ввели комендантский час

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военные власти в Мали закрыли границы и ввели комендантский час в стране. Такое решение было принято после отставки временного президента и премьер-министра.

Об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.

Как отмечает издание, комендантский час действует по всей стране с 20:00 до 06:00 по местному времени. Аэропорт Бамако и сухопутные пограничные переходы уже закрыты.

Такие меры военными властями были приняты в связи с политическим кризисом, который возник в Мали после ареста 24 мая временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Они были помещены поместив на армейскую базу возле столицы страны Бамако.

Сутки спустя вице-президент Ассими Гоита объявил, что лишил их всех полномочий. На следующий день один из советников Гоиты заявил, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты.

На ситуацию в Мали отреагировали в ООН, Африканском и Европейском союзе, США, Германии и Великобритании. Военных призвали немедленно освободить политиков, назвав произошедшее попыткой насильственного захвата власти.

Напомним, временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.

Отметим, президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

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Новости Украины комендантский часМали