ООН призвала освободить задержанное руководство Мали
Организация объединенных наций (ООН), Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), США, Германия и Великобритания призвали немедленно освободить политиков, арестованных в Мали. Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.
Призыв указан в совместном заявлении, распространенном миссией ООН в Мали.
Авторы заявления называют произошедшее в стране попыткой насильственного захвата власти и потребовали немедленно освободить задержанных.
Делегация ECOWAS объявила, что прибудет в Мали 25 мая. Миссия ООН в Мали выразила готовность сотрудничать с ней для восстановления переходного периода в стране.
Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.