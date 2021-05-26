Військові в Малі закрили кордони і ввели комендантську годину

Військова влада в Малі закрили кордони і ввели комендантську годину в країні. Таке рішення було прийнято після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра.

Як зазначає видання, комендантська година діє по всій країні з 20:00 до 06: 00 за місцевим часом. Аеропорт Бамако і сухопутні прикордонні переходи вже закриті.

Такі заходи військовою владою були прийняті у зв'язку з політичною кризою, яка виникла в Малі після арешту 24 травня тимчасового президента країни Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана. Вони були поміщені помістивши на армійську базу біля столиці країни Бамако.

Через добу віцепрезидент Ассімі Гоїта оголосив, що позбавив їх усіх повноважень. Наступного дня один з радників гоїти заявив, що Ба Ндао і Моктар Уан подали у відставку і покинули свої посади.