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Військові в Малі закрили кордони і ввели комендантську годину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Військова влада в Малі закрили кордони і ввели комендантську годину в країні. Таке рішення було прийнято після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра.

Про це повідомив сенегальський новинний портал Seneweb.

Як зазначає видання, комендантська година діє по всій країні з 20:00 до 06: 00 за місцевим часом. Аеропорт Бамако і сухопутні прикордонні переходи вже закриті.

Такі заходи військовою владою були прийняті у зв'язку з політичною кризою, яка виникла в Малі після арешту 24 травня тимчасового президента країни Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана. Вони були поміщені помістивши на армійську базу біля столиці країни Бамако.

Через добу віцепрезидент Ассімі Гоїта оголосив, що позбавив їх усіх повноважень. Наступного дня один з радників гоїти заявив, що Ба Ндао і Моктар Уан подали у відставку і покинули свої посади.

На ситуацію в Малі відреагували в ООН, Африканському та Європейському Союзі, США, Німеччини та Великобританії. Військових закликали негайно звільнити політиків, назвавши подію спробою насильницького захоплення влади.

Нагадаємо, тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того, як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Відзначити, президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року.

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