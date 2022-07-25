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Военные корабли НАТО во второй раз зашли в Эстонию

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Эстония, Понедельник 25 июля 2022 20:15
Военные корабли НАТО во второй раз зашли в Эстонию Фото: Корабли НАТО заходят в Эстонию (Phillip Wilmshurst, flickr.com)
Автор: Илона Свиридова

Военные корабли НАТО усиливают свое присутствие в европейском регионе. Недавно они посетили два порта Эстонии для улучшения взаимодействия союзников и пополнили свои запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

"1-я постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе", - сказал заместитель командующего ВМС капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

Результатом такого визита является поиск большего количества возможностей для сотрудничества союзников. С практической стороны это помогает военным ознакомиться с морскими условиями.

В Старом порту Таллина пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга.Командиры кораблей планируют провести встречи заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Веллом Пальме и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тийна Удеберг.

Во время этого визита корабли имеют возможность пополнить запасы и подготовиться к выполнению следующих задач. Такие постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности и способны проводить операции как в мирное, так и в военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.

Напомним, что ранее Эстония просила НАТО удвоить численность войск, которые направляются в страну.

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