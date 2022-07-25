Військові кораблі НАТО вдруге зайшли в Естонію

Військові кораблі НАТО посилюють свою присутність в європейському регіоні. Нещодавно вони завітали у два порти Естонії задля покращення взаємодії союзників та поповнили свої запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Сил оборони Естонії .

"1-а постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні", - сказав заступник командувача ВМС капітан Йохан-Еліас Сельямаа.

Результатом такого візиту є пошук більшої кількості можливостей для співпраці союзників. З практичної сторони це допомагає військовим ознайомитись із морськими умовами.

До Старого порту Талліна пришвартувались голландський штабний корабель HNLMS Karel Doorman та португальський фрегат NRP Corte-Real. Британський танкер RFA Tidesurge, пришвартувався у порту Мууга.

Командири кораблів планують провести зустрічі заступником командувача Силами оборони генерал-майором Вейко-Велло Пальмі та заступником канцлера Міністерства оборони з оборонного планування Тійна Удеберг.

Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватись до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні вести операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.