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Військові кораблі НАТО вдруге зайшли в Естонію

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Естонія, Понеділок 25 липня 2022 20:15
Військові кораблі НАТО вдруге зайшли в Естонію Фото: Кораблі НАТО заходять в Естонію (Phillip Wilmshurst, flickr.com)
Автор: Ілона Свиридова

Військові кораблі НАТО посилюють свою присутність в європейському регіоні. Нещодавно вони завітали у два порти Естонії задля покращення взаємодії союзників та поповнили свої запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

"1-а постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні", - сказав заступник командувача ВМС капітан Йохан-Еліас Сельямаа.

Результатом такого візиту є пошук більшої кількості можливостей для співпраці союзників. З практичної сторони це допомагає військовим ознайомитись із морськими умовами.

До Старого порту Талліна пришвартувались голландський штабний корабель HNLMS Karel Doorman та португальський фрегат NRP Corte-Real. Британський танкер RFA Tidesurge, пришвартувався у порту Мууга.

Командири кораблів планують провести зустрічі заступником командувача Силами оборони генерал-майором Вейко-Велло Пальмі та заступником канцлера Міністерства оборони з оборонного планування Тійна Удеберг.

Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватись до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні вести операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.

Нагадаємо, що раніше Естонія просила НАТО подвоїти чисельність військ, які направляються в країну.

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