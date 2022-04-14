Эстония просит НАТО удвоить численность направляемых в страну войск

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм призвал НАТО удвоить численность направляемых в страну войск для сдерживания возможного нападения России. По его словам, угроза со стороны Москвы стала очевидной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

"Мы должны убедиться, что сдерживающий сигнал, который союзные силы посылают России, состоит в том, что им не следует даже думать о нападении на НАТО", - цитирует издание заявление представителя Минобороны.

Сальм поблагодарил Великобританию за поддержку в противостоянии с Россией. Однако, добавил канцлер, каждый из союзников Эстонии может сделать больше.

Представитель Минобороны призвал страны НАТО удвоить численность войск, направляемых в Эстонию. Как отмечает издание, в случае удовлетворения этой просьбы Таллина общее число солдат Альянса увеличится примерно до 4000 человек.

Эстония, страна с населением 1,3 млн человек, имеет 25 тысяч резервистов. Однако ее регулярные вооруженные силы насчитывают около 3,5 тысячи военнослужащих.