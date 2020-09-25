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Военные КНДР убили южнокорейца. Ким Чен Ын извинился перед Сеулом

Пхеньян, Пятница 25 сентября 2020 19:51
Военные КНДР убили южнокорейца. Ким Чен Ын извинился перед Сеулом
Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

По информации издания, северокорейский лидер направил письмо руководству Южной Кореи. В письме говорится о том, что Ким Чен Ын "очень сожалеет", что "разочаровал" южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и других корейцев.

Пхеньян якобы поручил военным создать систему регистрации всего процесса обеспечения безопасности морской границы, чтобы избежать в будущем подобных случаев.

В письме лидер КНДР изложил свою версию событий, которые произошли у берегов страны: южнокорейца якобы сначала допросили на расстоянии, но при попытке приближения к его лодке, мужчина начал убегать, поэтому пограничники совершили более 10 выстрелов.

Он также опроверг информацию о том, что военные сожгли тело убитого мужчины, отметив, что сожгли только плавсредство.

Напомним, в конце августа КНДР усилила контроль на границе с Китаем. Северокорейским военным разрешили стрелять на поражение.

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