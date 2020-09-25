Військові КНДР вбили південнокорейця. Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом

Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)

Прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він перебував у морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

За інформацією видання, північнокорейський лідер надіслав листа керівництву Південної Кореї. У листі йдеться про те, що Кім Чен Ин "дуже шкодує", що "розчарував" південнокорейського президента Мун Чже Іна та інших корейців.

Пхеньян нібито доручив військовим створити систему реєстрації всього процесу убезпечення морського кордону, щоб уникнути в майбутньому подібних випадків.

У листі лідер КНДР виклав свою версію подій, які сталися біля берегів країни: південнокорейця нібито спочатку допитали на відстані, але при спробі наближення до його човна, чоловік почав втікати, тому прикордонники здійснили понад 10 пострілів.

Він також спростував інформацію про те, що військові спалили тіло вбитого чоловіка, зазначивши, що спалили тільки плавзасіб.

Нагадаємо, наприкінці серпня КНДР посилила контроль на кордоні з Китаєм. Північнокорейським військовим дозволили стріляти на ураження.