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КНДР усиливает контроль на границе с Китаем, разрешает стрелять на поражение

Пхеньян, Четверг 27 августа 2020 09:48
КНДР усиливает контроль на границе с Китаем, разрешает стрелять на поражение
Фото: граница КНДР и Китая (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти КНДР ужесточили контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.

Об этом сообщает радио RFA.

В заявлении полиции города Хверен говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что "враги пытаются занести его в народную республику через границы".

По данным радиостанции, особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тысяч км.

Другой источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном городе из-за коронавируса.

Отметим, только 24 июля Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.

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