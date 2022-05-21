Военные эксперты назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных.

Несоответствие может быть результатом просто задержек с регистрацией или отчетностью МККК. Однако официальные российские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам.

Русские могут заявить, что они захватили больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене пленными с Украиной.

Российское руководство может также попытаться избежать смущения, признав, что военным РФ противостояли "сотни", а не "тысячи" украинских защитников.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко дополнительно заявил, что дал команду на прекращение обороны Мариуполя Донецкой области для спасения жизни защитников "Азовстали", поэтому в ближайшие дни число эвакуированных, скорее всего, увеличится.