Кремль согласился на эвакуацию из "Азовстали", чтобы объявить Мариуполь своим, - ISW

Американские аналитики назвали вероятную причину того, почему Россия согласилась на эвакуацию украинских защитников из "Азовстали". Там считают, Кремль таким образом пытается ускорить объявление Мариуполя полностью под своим контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики, в частности, ссылаются на сообщение украинской военной разведки (ГУР), что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России спешно готовит престур иностранных журналистов оккупированными территориями Украины с 18 по 21 мая.

Эксперты отмечают, Москва также могла согласиться на такую сделку, чтобы отвлечь критику относительно неудачных попыток переправы через реку Северский Донец и общих медленных темпов наступления на Донбассе.

При этом в ISW предполагают, что Кремль может отказаться от обмена мариупольских защитников.

Так, некоторые депутаты Госдумы РФ предлагают принять закон, который запретит обмен пленными на защитников "Азовстали", которых они намерены обвинить в военных преступлениях.

Однако, по мнению экспертов, Кремль может проигнорировать инициативы Госдумы или использовать их для саботаж переговоров с Украиной.

Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали". Сообщалось, что в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Командир полка "Азов Денис Прокопенко заявил, что это его решение, одобренное высшим военным руководством Украины. По факту защитников Мариуполя планируется обменять на пленных российских военных.

Как впоследствии сообщили в Reuters, семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Еленовку, недалеко от оккупированного Донецка. При этом украинские власти уверяют, операция по спасению защитников продолжается.

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