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Военные на Донбассе 5 раз попадали под обстрел боевиков

Донбасс, Четверг 16 июля 2020 17:58
Военные на Донбассе 5 раз попадали под обстрел боевиков
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Самая горячая ситуация сегодня вблизи Водяного

С начала 16 июля украинские военнослужащие на Донбассе 5 раз попадали под вражеские обстрелы. Самая горячая ситуация была вблизи Водяного, где боевики уже трижды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Так, опорные пункты украинских военных в районе Водяного оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также пророссийские боевики из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции у Старогнатовки, а против защитников Марьинки оккупанты применили еще и снайперское оружие.

Подразделения Объединенных сил отвечали на агрессивные действия противника прицельным огнем по его позициям, чем заставляли вернуться к соблюдению режима "тишины". Среди украинских военных с начала суток потери не зафиксированы.

Напомним, сегодня вблизи Новотошковского нашли мину массового поражения российского производства, которая запрещена международной конвенцией.

Кроме того, запрещенные международной конвенцией мины боевики применили против защитников Новолуганского.

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