Боевики на Донбассе используют запрещенные Оттавской конвенцией российские мины

Фото: мина ПОМ-2 (facebook.com pressjfo.news)

Мины ПОМ-2 запрещены международными конвенциями

Российские наемники обстреляли поселок Новолуганское в Донецкой области с использованием противопехотной мины ПОМ-2. Данный вид мин производится только в РФ и запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), обстрел произошел 15 июля по направлению с неподконтрольного поселка Доломитное. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, в качестве гранаты использовали мину ПОМ-2.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК обнаружила указанную мину во время фотофиксации обстрела. Боеприпас не сдетонировал. За ее утилизацию возьмется подразделение ГСЧС. В СЦКК отметили, что на прилегающей к обстрелу территории могут находиться другие мины ПОМ-2.

"Данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации", - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, боевики на Донбассе ежедневно во время обстрелов используют запрещенное минскими договоренностями оружие.

В частности, 15 июля российские наемники атаковали украинских военных из минометов 120 мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.