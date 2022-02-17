Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории, несмотря на угрозу вторжения России. По его мнению, это может стать лишним поводом для дестабилизаиции.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", - отметил Зеленский.