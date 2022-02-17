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Військові з чужими прапорами на нашій території нам не потрібні, - Зеленський

Автор: Сергій Щербина

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україні не потрібні іноземні військові на її території, незважаючи на загрозу вторгнення Росії. На його думку, це може стати зайвим приводом для дестабілізації.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше американський президент Джо Байден виключив можливість розміщення армії США на території України.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що Україна може розраховувати на підтримку Заходу, але не на колективну оборону, оскільки Київ не є членом Північноатлантичного альянсу.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України