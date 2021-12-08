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Коллективная оборона не распространяется на Украину, - Байден

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 18:52
Коллективная оборона не распространяется на Украину, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют размещать американских военных на территории Украины. Принцип коллективной обороны альянса также не распространяется на страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Во время разговора с журналистами, Байден отметил, что дал ясно понять Путину то, что полномасштабное вторжение России в Украину - будет грозить Кремлю серьезными экономическими последствиями.

В то же время Байден отметил, что Штаты имеют моральное и юридическое право защищать союзников по НАТО, однако принцип коллективной обороны не распространяется на Украину.

Что такое коллективная оборона НАТО

  • принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
  • принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
  • впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
  • НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
  • НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.
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НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден
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