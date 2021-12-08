Коллективная оборона не распространяется на Украину, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки не планируют размещать американских военных на территории Украины. Принцип коллективной обороны альянса также не распространяется на страну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Во время разговора с журналистами, Байден отметил, что дал ясно понять Путину то, что полномасштабное вторжение России в Украину - будет грозить Кремлю серьезными экономическими последствиями.
В то же время Байден отметил, что Штаты имеют моральное и юридическое право защищать союзников по НАТО, однако принцип коллективной обороны не распространяется на Украину.
Что такое коллективная оборона НАТО
- принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
- принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
- впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
- НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
- НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.