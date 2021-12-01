Украина может рассчитывать на поддержку НАТО, но не на коллективную оборону, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы со стороны Российской Федерации. Страна может не рассчитывать на коллективную оборону Альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время пресконференции.

По словам Столтенберга, Украина может рассчитывать на поддержку со стороны союзников НАТО, но не на гарантии безопасности и коллективной обороны.

Что такое коллективная оборона НАТО

В случае нападения на члена альянса, НАТО расценивает это как прямую агрессию против всего военно-политического союза. В то же время организация имеет постоянные силы на дежурстве, которые обеспечивают коллективную оборону.