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Военные Чехии примут участие в параде ко Дню Независимости

Автор: Мария Кучерявец

Военнослужащие из Чехии примут участие в параде по случаю празднования Дня Независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа. Страна отправит почти 30 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HlidaciPes.org.

"Чешская армия пришлет на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - говорится в сообщении.

Кроме того, первоначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар прибудет в Киев на празднование, но в итоге Чехию будут представлять заместитель министра оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Напомним, что Молдова также отправит своих военнослужащих на парад до Дня Независимости.

Добавим, что вчера Вооруженные Силы Украины показали подготовку к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

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ЧехияУкраинаКиевДень независимости Украины