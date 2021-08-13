Військові Чехії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Військовослужбовці з Чехії візьмуть участь у параді з нагоди святкування Дня Незалежності України, який відбудеться у Києві 24 серпня. Країна відправить майже 30 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HlidaciPes.org.

"Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - йдеться у повідомленні.

Крім того, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар прибуде до Києва на святкування, але в підсумку Чехію представлятимуть заступник міністра оборонної політики і стратегії Міністерства оборони Ян Гавранек і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.