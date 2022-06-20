Военные из Беларуси хотели устроить подкоп под забором на границе с Польшей

Польские пограничники предотвратили провокацию на границе. Белорусские военные, пытались совершить подкоп под недавно установленным забором на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные польской пограничной службы.
На участке в районе села Дубичи они заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.
Кроме того, 19 июня 21 человек пытались нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.
Как сообщалось, ранее на границе с Беларусью было построено уже более 50 км забора. Сооружение уже успели дважды повредить и появились две траншеи.
Напомним, до войны в Украине тоже планировали построить "стену" на границе с Беларусью.
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