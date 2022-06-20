RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові з Білорусі хотіли влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею

Фото: так виглядає підкоп біля паркану на кордоні Польщі та Білорусі (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Наталія Гурковська

Польські прикордонники запобігли провокації на кордоні. Білоруські військові намагалися здійснити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані польської прикордонної служби.

На ділянці в районі села Дубичі вони помітили групу із шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

Крім того, 19 червня 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон із Білорусі, це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.

Як повідомлялося, раніше на кордоні з Білоруссю було збудовано вже понад 50 км паркану. Споруду вже встигли двічі пошкодити та з'явилися дві траншеї.

Нагадаємо, до війни в Україні теж планували побудувати "стіну" на кордоні з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша