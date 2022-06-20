Військові з Білорусі хотіли влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею

Польські прикордонники запобігли провокації на кордоні. Білоруські військові намагалися здійснити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані польської прикордонної служби.
На ділянці в районі села Дубичі вони помітили групу із шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.
Крім того, 19 червня 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон із Білорусі, це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.
Як повідомлялося, раніше на кордоні з Білоруссю було збудовано вже понад 50 км паркану. Споруду вже встигли двічі пошкодити та з'явилися дві траншеї.
Нагадаємо, до війни в Україні теж планували побудувати "стіну" на кордоні з Білоруссю.
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