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Військові з Білорусі хотіли влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею

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Польща, Понеділок 20 червня 2022 16:09
Військові з Білорусі хотіли влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею Фото: так виглядає підкоп біля паркану на кордоні Польщі та Білорусі (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Наталія Гурковська

Польські прикордонники запобігли провокації на кордоні. Білоруські військові намагалися здійснити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані польської прикордонної служби.

На ділянці в районі села Дубичі вони помітили групу із шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

Крім того, 19 червня 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон із Білорусі, це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.

Як повідомлялося, раніше на кордоні з Білоруссю було збудовано вже понад 50 км паркану. Споруду вже встигли двічі пошкодити та з'явилися дві траншеї.

Нагадаємо, до війни в Україні теж планували побудувати "стіну" на кордоні з Білоруссю.

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