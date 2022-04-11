В военной администрации Киева заявили, что город должен быть готов к обороне: опасность остается
В Киевской городской военной администрации рассказали, что несмотря на отвод российских оккупантов, опасность в городе остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
Генерал-майор Николай Жирнов предупредил, что киевляне должны соблюдать меры безопасности до завершения боевых действий на территории Украины.
"Учитывая, что столица это политический и экономический центр Украины - сегодня много людей возвращаются, город оживает. КМВА принимает меры для того, чтобы не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу", - говорится в сообщении.
Также сегодня город рассматривает такие вопросы как:
- увеличение автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов;
- функционирование метро;
- открытие мостов для движения.
Кроме того, в администрации просят следить за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних новостей в городе.
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