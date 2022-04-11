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В военной администрации Киева заявили, что город должен быть готов к обороне: опасность остается

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 15:44
В военной администрации Киева заявили, что город должен быть готов к обороне: опасность остается В Киеве остается опасность (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской городской военной администрации рассказали, что несмотря на отвод российских оккупантов, опасность в городе остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Генерал-майор Николай Жирнов предупредил, что киевляне должны соблюдать меры безопасности до завершения боевых действий на территории Украины.

"Учитывая, что столица это политический и экономический центр Украины - сегодня много людей возвращаются, город оживает. КМВА принимает меры для того, чтобы не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу", - говорится в сообщении.

Также сегодня город рассматривает такие вопросы как:

  • увеличение автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов;
  • функционирование метро;
  • открытие мостов для движения.

Кроме того, в администрации просят следить за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних новостей в городе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве активно возобновляет работу бизнес. В частности, уже работают свыше 900 магазинов.

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