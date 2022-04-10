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В Киеве активно возобновляет работу бизнес: уже работают более 900 продовольственных магазинов

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Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 09:32
В Киеве активно возобновляет работу бизнес: уже работают более 900 продовольственных магазинов Фото: в Киеве уже работают более 900 продовольственных магазинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве активно возобновляет работу бизнес, в частности, работают магазины, рынки, СТО и т.п. По состоянию на 9 апреля работали более 900 заведений по продаже продовольственных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, уже работают 173 объекта розничной торговли "Киевхлеб", в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов.

Помимо этого, работают 35 рынков, около 460 кофеен, 55 пекарен, около 340 парикмахерских и барбершопів, более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви, около 30 веломастерских, 75 магазинов по продаже одежды и обуви, 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков, 5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек.

Кроме того, в течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок.

Напомним, столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: заведения, которые работают, обновляют на картах в приложении "Киев цифровой". Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму:

На карте в приложении "Киев Цифровой" обновляют карту бизнеса столицы, который сейчас работает. Карта также доступна по ссылке.

Напомним, столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: заведения, которые работают, обновляют на картах в приложении "Киев цифровой". Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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