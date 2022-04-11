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У військові адміністрації Києва заявили, що місто має бути готовим до оборони: небезпека залишається

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 15:44
У військові адміністрації Києва заявили, що місто має бути готовим до оборони: небезпека залишається У Києві залишається небезпека (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що попри відведення російських окупантів, небезпека у місті залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Генерал-майор Микола Жирнов попередив, що кияни повинні дотримуватися заходів безпеки до завершення бойових дій на території України.

"Враховуючи, що столиця це політичний та економічний центр України - сьогодні багато людей повертаються, місто оживає. КМВА вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні місто розглядає такі питання як:

  • збільшення автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів;
  • функціонування метро;
  • відкриття мостів для руху.

Окрім того, в адміністрації просять слідкувати за оновленнями, щоб залишатися в курсі останніх новин в місті.

Раніше ми повідомляли, що у Києві активно відновлює роботу бізнес. Зокрема, вже працюють понад 900 продовольчих магазинів.

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