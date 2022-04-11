У військові адміністрації Києва заявили, що місто має бути готовим до оборони: небезпека залишається
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що попри відведення російських окупантів, небезпека у місті залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Генерал-майор Микола Жирнов попередив, що кияни повинні дотримуватися заходів безпеки до завершення бойових дій на території України.
"Враховуючи, що столиця це політичний та економічний центр України - сьогодні багато людей повертаються, місто оживає. КМВА вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом", - йдеться у повідомленні.
Також сьогодні місто розглядає такі питання як:
- збільшення автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів;
- функціонування метро;
- відкриття мостів для руху.
Окрім того, в адміністрації просять слідкувати за оновленнями, щоб залишатися в курсі останніх новин в місті.
Раніше ми повідомляли, що у Києві активно відновлює роботу бізнес. Зокрема, вже працюють понад 900 продовольчих магазинів.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 47-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!