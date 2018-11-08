Над военной частью в Бухмуте обнаружили беспилотник

Фото: беспилотник (mil.gov.ua)

Военные задержали мужчину, который управлял дронами, и передали его СБУ

В Донецкой области обнаружили несанкционированный пролет беспилотника над территорией воинской части в Бахмуте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Беспилотник обнаружили в среду, 7 ноября, около 20:00. Мобильная группа военной части отправилась в район, где вероятно состоялся запуск беспилотника.

"В ходе поисковых мероприятий удалось задержать лицо на автомобиле, управлявшего беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА", - отметили в Минобороны.

Также добавили, что подозреваемого, его автомобиль, дроны и ноутбук передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

"Подчеркиваем, что любые БПЛА над военными частями и местами воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таких инцидентов лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, 7 ноября также обнаружили беспилотные летательные аппараты в Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения военных частей Вооруженных сил Украины.

Ранее беспилотник обнаружили неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины вечером 4 ноября, который летал в запретной зоне.