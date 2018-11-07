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Біля артскладів в Черкаській і Запорізькій областях зафіксували безпілотники

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 18:43
Фото: безпілотник (mil.gov.ua)
Фото: безпілотник (mil.gov.ua)

Як виявилося, це були навчання за якими перевірялися дії нарядів варти

У Черкаській і Запорізькій областях біля складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України виявили безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"В обох випадках вартові відкрили вогонь по БПЛА. Мобільні групи військових частин обстежили прилеглі території і затримали осіб, які керували БПЛА. Негайно було повідомлено підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України в зоні їх відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що польоти БПЛА поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об'єктів підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, неподалік одного з арсеналів Збройних сил України ввечері 4 листопада військові виявили безпілотник, який літав в забороненій зоні.

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