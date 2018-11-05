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Над одним із арсеналів ЗСУ виявили безпілотник, - Генштаб

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 15:03
Фото: безпілотник (mil.gov.ua)
Фото: безпілотник (mil.gov.ua)

ЗСУ перекрили канал радіоелектронного керування безпілотником

Неподалік одного із арсеналів Збройних сил України ввечері 4 листопада військові виявили безпілотник, який літав у забороненій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що  підрозділ радіоелектронної боротьби негайно перекрив радіоканали керування безпілотником, що унеможливило його подальше використання.

"Водночас, посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території", - повідомили в Генштабі.

Про факт незаконного застосування безпілотника поблизу військової частини повідомили підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції України.

"Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів", - заявили в Генштабі.

Над одним із арсеналів ЗСУ виявили безпілотник, - Генштаб

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові повідомили, що над Лисичанськом (Луганська область) збили російський безпілотник.

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