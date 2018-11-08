Над військовою частиною у Бухмуті виявили безпілотник

Фото: безпілотник (mil.gov.ua)

Військові затримали чоловіка, який керував дронами, та передали його СБУ

У Донецькій області виявили несанкціонований проліт безпілотника над територією військової частини у Бахмуті. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міноборони.

Безпілотник виявили у середу, 7 листопада, близько 20:00. Мобільна група військової частини відправилась у ймовірний район запуску безпілотника.

"У ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявлено два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА", - зазначили в Міноборони.

Також додали, що підозрюваного, його автомобіль, дрони та ноутбук передали співробітникам Служби безпеки України.

"Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи - затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України", - наголосили у оборонному відомстві.

Нагадаємо, 7 листопада також виявили безпілотні літальні апарати у Черкаській і Запорізькій областях біля складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних сил України.

Раніше безпілотник виявили неподалік одного із арсеналів Збройних сил України ввечері 4 листопада, який літав у забороненій зоні.