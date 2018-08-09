На военной базе в Афганистане после нападения талибов обнаружили тела 40 военных

Информация о нападении на военную базу появилась только в последние дни

В южной провинции Урузган в Афганистане на территории военной базы, которую на прошлой неделе штурмовали талибы, обнаружили 40 тел военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Фаиза Мохаммада.

Как отмечается, информация о нападении на военную базу появилась только в последние дни. Сейчас база под контролем правительственных сил, но нападение талибов привел к серьезным разрушениям и потерям оружия.

"Мы обнаружили и транспортировали по этой местности уже 40 тел военнослужащих, которые погибли во время нападения талибов", - заявил чиновник.

Напомним, что в Афганистане произошел теракт, убиты трое членов миссии НАТО.

Нападение произошло во время патрулирования. В результате взрыва был ранен еще один член миссии и двое афганских военных.

Также в Афганистане боевики штурмовали здание правительства, в заложниках десятки людей.

По словам очевидцев, нападение началось с того, что к зданию подьехал черный автомобиль, из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападающим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.