В Афганистане боевики штурмовали здание правительства, в заложниках десятки людей

По меньшей мере восемь раненых были доставлены в больницу

В городе Джалалабад (Афганистан) боевики атаковали правительственное здание, взяв десятки людей в заложники. Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, нападение началось с того, что к зданию подьехал черный автомобиль, из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.

"Во вторник боевики штурмовали здание правительства в восточном афганском городе Джалалабад, взяв десятки заложников после того, как террорист-смертник подорвал себя возле входных ворот", - говорится в сообщении.

Сотрудники сил безопасности окружили здание для проведения спецоперации. По словам чиновников, по меньшей мере восемь раненых были доставлены в больницу. Сохраб Кадери, член местного провинциального совета, сообщил, что в здании находится около 40 заложников. Пока ни одна из местный террористических организаций не взяла на себя ответственности за нападение.

Напомним, что вчера в Афганистане из-за атаки боевиков погибли трое людей. Один из нападавших погиб во время взрыва бомбы, а другой еще несколько часов отстреливался от силовиков.