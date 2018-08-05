В Афганистане произошел теракт, убиты трое членов миссии НАТО
В результате взрыва был также ранен еще один член мисси и двое афганских военных
В результате атаки террориста-смертника сегодня утром, 5 августа, на востоке Афганистана были убиты трое военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте миссии.
Как сообщается, нападение произошло во время патрулирования.
Кроме того, в результате взрыва был также ранен еще один член мисси и двое афганских военных.
Вместе с тем, как сообщает телеканал Tolo News, террорист-смертник подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван.
Также отмечается, что ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"
Отметим, "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. Начала свою деятельность 1 января 2015 года.
Участие в миссии принимают также и украинские военные.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых были женщины и дети.
Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами безопасности и радикальными боевиками из группировки "Талибан".
Также сообщалось, что в Афганистане смертник ИГИЛ устроил теракт в результате которого погибло 20 человек.